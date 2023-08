Stadtgeschichte Überreste der von Nell'schen Villa in Trier-Olewig entdeckt

Was denkt ein Trierer beim Anblick eines Fotos, das in einem mutmaßlichen Baggerloch Reste von Säulen und Kapitellen zeigt? Vielleicht erst mal nicht viel. Aber wenn der Bildtext lautet: „Wenn man in Trier ein Loch gräbt, findet man immer was ...“ macht’s schnell klick: Da handelt es sich doch bestimmt um Römerrelikte. Und wenn es weiter heißt: „Bei Bauarbeiten für eine neue Halle haben wir Überreste einer Villa gefunden“, dann scheint doch völlig klar: wieder einmal ein archäologischer Knüller in Deutschlands ältester Stadt.