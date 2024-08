Fahrbahn wird erneuert Olewiger Straße gesperrt — Ärger im Wohnquartier

Verkehrschaos oder doch halb so wild? Diese Frage hatte sich seit der Ankündigung der Komplettsperrung der Olewiger Straße ab dem 12. August gestellt. Denn üblicherweise sind dort täglich bis zu 25.000 Fahrzeuge unterwegs. Seit 9 Uhr ist am Montag der 200 Meter lange Abschnitt vor dem Kreisverkehr Kaiserthermen zu. Bis zum Ende der Sommerferien in zwei Wochen soll die marode Straßenoberfläche durch eine neue Deckschicht ausgetauscht worden sein.