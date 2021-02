Gedenken : Zum Mitmachen: Online-Aktion gegen Rassismus

Trier Die Initiative „Allegaoren – Trier gegen Hass und Hetze“ ruft anlässlich des ersten Jahrestags des rassistischen Anschlags in Hanau dazu auf, innezuhalten, der Opfer zu gedenken und künftig auch im privaten Umfeld entschieden gegen menschenfeindlichen Hass und Hetze einzutreten.

Auf ihrer frei zugänglichen Seite fb.com/allegaorenintrier bietet sie am 19. Februar 2021 eine Online-Kundgebung an unter Mitwirkung von Trierer Schülerinnen und Schülern, des Cello-Duos Cellage à deux sowie Betroffenen aus Hanau. Zehn Menschen wurden bei dem Anschlag in Hanau am 19. Februar 2020 getötet. Der Täter handelte aus rassistischen, islamfeindlichen, antisemitischen und von verschiedenen Verschwörungstheorien geprägten Motiven. Die Kundgebung kann auch ohne Facebook-Account zu jeder beliebigen Zeit am 19. Februar abgerufen werden.