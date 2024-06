Bis 90 Tage ausgebucht So erklärt die Stadt Trier die langen Wartezeiten im Bürgeramt

Trier · Wer einen neuen Personalausweis braucht oder seinen Wohnsitz ummelden will, der hat in Trier ein Problem: Auf Monate hinaus sind die Termine beim Bürgeramt ausgebucht, auch per Mail oder Telefon gibt’s kein Durchkommen. Wie die Stadt den unhaltbaren Zustand erklärt und ab wann Besserung in Sicht ist.

23.06.2024 , 10:11 Uhr

„Bitte bewerten Sie Ihren heutigen Besuch im Bürgeramt“ steht auf der Station. Vielleicht würden nach einem Termin im Trierer Bürgeramt die Besucher auch das lachende grüne Smiley anklicken. Den Weg dorthin würden viele derzeit allerdings vermutlich eher mit dem schlecht gelaunten roten Smiley bewerten. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Gollnow