Von 500 auf mehr als 2000 Quadratmeter Groß-Praxis zieht vom Petrisberg um nach Trier-Nord

Rund 150 Patienten besuchen pro Tag die orthopädische Praxis „Orthopaedicum“ in der Max-Planck-Straße auf dem Trierer Petrisberg. Die sechs Ärtze dort sind spezialisiert auf Schultern, Ellbogen, Füße und Knie und auf alles, was sonst noch zum Bewegungsapparat des Menschen gehört. Rund 1500 Mal pro Jahr stehen die Orthopäden, Chirurgen und Unfallchirurgen am Operationstisch, etwa, um verschlissene Hüften durch so genannte Endoprothesen – künstliche Gelenke also – zu ersetzen. Operiert wird allerdings nicht in der Praxis auf dem Petrisberg, sondern in den OPs des Klinikums Mutterhaus, mit dem das Orthopaedicum seit vielen Jahren kooperiert.