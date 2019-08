Stadtentwicklung : Aus für das Doppel-Projekt Agritius/Egbert

Trier Auf dem Gelände der Egbert-Grundschule Trier wird kein Kita-Neubau entstehen. Das Projekt, die Schulsanierung damit zu verbinden, ist aus Denkmalschutzgründen vom Tisch.

Sylvia Meyer-Stenzel ist Sprecherin des Elternbeirats der Egbert-Grundschule, deren Unterricht auch im kommenden Jahr in die reaktivierte Grundschule Kürenz ausgelagert ist. Die Kürenzer Kinder gehen in die Ambrosius Grundschule in Trier-Nord. „Wir Eltern sind nach den Rücksprachen mit der Stadt guter Dinge, dass die Sanierung unserer Schule in den kommenden drei Jahren realisiert wird“, sagt Meyer-Stenzel. Sie glaubt, dass auch ohne Erweiterung in Egbert ein guter Schulalltag möglich ist. „Für unseren Stadtteil ist die Sanierung wichtig, weil die Nähe der Schule zum Viertel Identität schafft. Wir wollen auch nicht in dem Ruf stehen, dass wir den Kindern in Kürenz das Gebäude wegnehmen.“ Ähnlich argumentiert Michael Düro. Der neue Ortsvorsteher von Trier-Mitte/Gartenfeld nennt das „Provisorium in Kürenz auf Dauer unbefriedigend“. Was die Schutzzone um das Amphitheater konkret für die nur im Bestand mögliche Sanierung der Egbert-Schule bedeutet, will er mit dem Ortsbeirat besprechen. „Mir fehlen noch die genauen Informationen dazu und zu der Frage, ob auch Ausnahmen möglich sind. Ich hoffe, dass noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.“