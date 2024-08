Trierer Parks im Vergleich Spazieren gehen zwischen Kunstwerken – der Unipark in Trier

Obwohl der Park der Uni Trier etwas außerhalb liegt, ist er gut erreichbar. Gleich vier Haltestellen werden von verschiedenen Buslinien angefahren. Unmittelbar am Park gelegen ist die Haltestelle „Universität Süd“, an der die Linien 6, 31 und 81 halten. Wer lieber mit dem Auto fährt, der wird an der Uni keine Probleme bei der Parkplatzsuche haben. Studierenden und Besuchern stehen zwei große, kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.