Für ein paar Tage Parkhaus Hauptmarkt in Trier wird geschlossen: Was Autofahrer beachten müssen

Die letzte Einfahrt in das Parkhaus ist am 22. August bis 22 Uhr möglich, die letzte Ausfahrtmöglichkeit für im Parkhaus abgestellte Fahrzeuge ist am Donnerstag, 22. August, um 23 Uhr. Anschließend ist bis Mittwoch, 28. August 2024, 6 Uhr, keine Ein- und Ausfahrt mehr möglich.