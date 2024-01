Mitten in Trier Was hat es mit dem verschwundenen Schneepenis im Palastgarten auf sich?

Ein großer weißer Phallus ragt vor einem der Touristenhotspots in Trier in den Himmel: In den sozialen Medien kursiert das Foto eines Schneepenis, der im Palastgarten vor dem kurfürstlichen Palais mitten auf der Wiese errichtet wurde. Hunderte Kommentare und Lachsmileys, die Leute im Internet finden die erotische Skulptur vor allem witzig.