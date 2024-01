Mitten in Trier Was hat es mit dem verschwundenen Schneepenis im Palastgarten auf sich?

Unser Leser berichtet, dass der Phallus bereits im Palastgarten stand und rege von anderen Passanten als Fotorequisite genutzt wurde, als er selbst am Donnerstagnachmittag dort spazieren ging. Da der Schnee am Nachmittag bereits pulvrig war, sei davon auszugehen, dass der Schneepenis am Donnerstagvormittag gebaut wurde. “Vermutlich wurde er von eher jüngerem Publikum zu deren Belustigung gebaut und entweder aus schierer Zerstörungswut in den Abendstunden wieder dem Schneeboden gleichgemacht oder es gefiel manchen Leuten nicht einen Phallus vor dem schönen Ausblick auf das Kurfürstliche Palais zu sehen, sodass aus diesem Grund der Penis vernichtet wurde“, vermutet der Leser.