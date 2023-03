Schülerwettbewerb Pepe Klasen und Lara Noll gewinnen Bezirksentscheid im Vorlesen

Wie viele Bücher bei Pepe Klasen aus der Klasse 6a des Sankt-Matthias-Gymnasiums in Gerolstein in seinem Kinderzimmer im Regal stehen, das weiß er selbst nicht so genau. Es werden wohl mehrere hundert Bücher sein, schätzt er. Er ist das, was man wohl als eine echte Leseratte bezeichnen würde. Am liebsten liest er Bücher aus dem Genre „Fantasy“. Kein Wunder also, das er sich genau so einen Text zum Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels am vergangenen Sonntag in Trier ausgesucht hat.