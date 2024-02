Eine der ältesten Schuhmarken Deutschlands Nächstes Schuhgeschäft in der Trierer Fleischstraße hat zu

Doppeltes Pech für die Frau, die am vergangenen Mittwoch ihr Handy im Schuhgeschäft „Peter Kaiser“ in der Trierer Fleischstraße liegen gelassen hat. Denn einfach nochmal vorbeigehen zum Abholen geht nicht – der Laden hat seit Donnerstag geschlossen. Und das aus heiterem Himmel, von einer Vorankündigung oder einem Ausverkauf war vor der Schließung zumindest nichts bekannt geworden. Die Kundin, die am 31. Januar ihr Mobiltelefon im Laden vergessen habe, möge bitte bei Peter Kaiser in Pirmasens anrufen, steht nun lediglich auf einem Zettel im Schaufenster, die Türen zum Laden sind fest verschlossen.