Wir kümmern uns Anwohner in Trier besorgt: Was passiert mit der freien Fläche hinter der Sparkasse?

Bezahlbarer Wohnraum in Trier ist knapp. Aber auch wer sich höhere Mieten leisten kann, sucht oft vergeblich. Nachverdichtungen auch in den vorhandenen Wohnquartieren ist deshalb ein Thema. Doch trotz des allgemeinen Verständnisses für diese Notwendigkeit regt sich meist Widerstand, sobald ein solches Projekt in der Nachbarschaft geplant sein könnte.