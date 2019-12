Gedenken : Erinnern an tödlichen Angriff

Trier-Pfalzel Am 24. Dezember jährt sich der 75. Jahrestag der Bombardierung an Heiligabend in Pfalzel.

Ein großer Teil von Pfalzel wurde zerstört und lag in Schutt und Asche. Bei diesem nur einige Minuten dauernden Angriff verloren 116 Menschen ihr Leben. In einer Gedenkstunde am 24. Dezember um 14.30 Uhr am alten Friedhof im Ortskern wird der Opfer gedacht.

Die Gedenkfeier beginnt mit einer Ansprache der Ortsvorsteherin Margret Pfeiffer-Erdel. Sarah Lorenz liest einen Text eines Augenzeugen vor. Auch ein Vertreter des Sozialverbands VdK ist dabei. Pastor Zöllner spricht ein Gebet und der Musikverein sorgt für den passenden musikalischen Rahmen. Die Gedenkfeier endet mit einem Glockengeläut um 15 Uhr. Die Mahnwache wird von der freiwilligen Feuerwehr Pfalzel übernommen, Auch andere Ortsvereine haben ihre Teilnahme zugesagt.