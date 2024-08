Katholische Kirche Wie Trierer um den verstorbenen Pfarrer Ralf Schmitz trauern

Schmitz wurde 1959 in Bad Godesberg geboren und 1987 durch Bischof Hermann Josef Spital in Trier zum Priester geweiht. Als Kaplan arbeitete er unter anderem in Trier-Heiligkreuz und Sankt Maternus.1997 wurde er Leiter der Abteilung Behindertenpastoral im Bistum Trier. Ab 2015 wirkte er als Dechant im Dekanat Trier. Später war er unter anderem Pfarrer von St. Matthias.