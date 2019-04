später lesen Freizeit Pflanzenbörse in der Tufa Teilen

Gartenfreunde aufgepasst: Am Mittwoch, 1. Mai, 11 bis 16 Uhr, ist es wieder so weit: Samen, Setzlinge, Pflanzen, Knollen und alles was wächst, wechseln bei der Trierer Pflanzentauschbörse auf dem Tufa-Gelände unentgeltlich oder gegen kleines Geld die Besitzer. red