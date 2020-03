Kostenpflichtiger Inhalt: Mobilität : Trier: Freie Fahrt für Radler – zumindest für einen Tag

Eingekeilt: So soll es beim autofreien Sonntag nicht aussehen, Radfahrer haben dann auch in der Ostallee freie Bahn auf der inneren Spur des Alleenrings. Foto: vetter friedemann

Trier Straßen ohne Autos: Was es in anderen Städten schon längst gibt, soll nun auch in Trier Realität werden. Am Sonntag, 20. September, soll die City innerhalb des Alleenrings autofrei bleiben. Einige Hürden gilt es dafür noch zu nehmen.

Um Benzin zu sparen, verbot die Bundesregierung während der weltweiten Ölkrise Anfang der 1970er Jahre an vier Sonntagen das Autofahren auf allen deutschen Straßen. Schaut man sich historische Fotos an von diesen Sonntagen (25. November sowie 2., 9. und 16. Dezember 1973) ist von Krise nichts zu sehen, dafür aber Menschen, die über Autobahnen schlendern, radfahren und auf den Straßen der Städte gemütlich picknicken.

So ähnlich stellen sich Grüne, SPD und Linke auch den autofreien Sonntag vor, den sie für den 20. September bei der Trierer Stadtverwaltung beantragt haben. Weil die Mehrheit des Stadtrats im Januar dem Antrag zustimmte, machte sich das Rathaus an die Planung. Und siehe da – wer hätte es gedacht: Ganz so einfach ist die Sache nicht. Eine ganze Stunde lang diskutierte der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung über die Probleme, die noch zu lösen sind bis zur Realisierung eines autofreien Sonntags in der Innenstadt.

Verkehr Aus Sicht des Trierer Tiefbauamts ist es durchaus machbar, die Trierer Straßen innerhalb des Alleenrings an einem Sonntag zu sperren, ohne dass das totale Verkehrschaos ausbricht. Ein Mitarbeiter des städtischen Tiefbauamts erklärt, wie das funktionieren soll: Die äußere Spur des Alleenrings bleibt für Autos, Motorräder und LKW gegen den Uhrzeigersinn frei. Der motorisierte Verkehr umkreist also die Altstadt vom Moselufer aus in die Südallee, von dort in die Ostallee und weiter in die Theodor-Heuss- und Nordallee. Alle Abbiegemöglichkeiten in die Innenstadt bleiben gesperrt. Lediglich die Zufahrt zum Mutterhaus soll möglich sein. Der Verkehr von der Konrad-Adenauer-Brücke Richtung Norden müsste über Aulstraße, Heiligkreuz, Metzer Allee in Richtung Hauptbahnhof umgeleitet werden.

Die innere Spur des Alleenrings bleibt Radfahrern und Fußgängern vorbehalten – im Uhrzeigersinn, also vom Moselufer aus Richtung Nordallee, Christophstraße, Weimarer Allee und Kaiserstraße.

Fahren in den Linienbussen der Stadtwerke soll an diesem Tag möglichst gratis sein. Auch ein kostenloser Park-and-Ride-Service von den großen Parkplätzen vor den Toren der Stadt – ähnlich wie an den Adventsamstagen – ist angedacht, damit Gäste problemlos in die City kommen.

Kosten Damit Autofahrer sich auf den autofreien Sonntag einstellen können, müssten rechtzeitig Hinweisschilder an den großen Ein- und Ausfallstraßen aufgestellt werden – ähnlich wie die großen Tafeln, die alljährlich auf den Rosenmontagsumzug und die damit einhergehenden Sperrungen hinweisen. Dazu käme die Beschilderung am Tag selbst inklusive Umleitungshinweisen, Absperrungen und das Personal zum Auf- und Abbau. Das Tiefbauamt rechnet dafür mit 20 000 bis 25 000 Euro. Eingeplant in den städtischen Haushalt ist diese Summe bislang nicht. Weil es eine sogenannte freiwillige Ausgabe wäre, müsste die Stadt sie an anderer Stelle im ohnehin knappen Etat abzwacken.

Zu den fehlenden Ausgaben kommen wegbrechende Einnahmen: Alleine die Stadtwerke beziffern den Ausfall an Parkgebühren in ihren Parkhäusern auf rund 15 000 Euro. Auch private Betreiber von Großgaragen – etwa am Kaufhof – hätten Einbußen.

Organisation Die Stadt soll nicht einfach nur für Autos gesperrt werden. Vielmehr ist eine Art Erlebnistag geplant – mit entsprechendem Programm und Publikum. „Für Veranstaltungen, bei denen mit mehr als 5000 Besuchern gerechnet wird, müssen vorab Sicherheitskonzepte aufgestellt werden“, erklärt Baudezernent Andreas Ludwig. Das verursache nicht nur zusätzliche Kosten. Die städtische Veranstaltungsgesellschaft TTM sei derart stark ausgelastet, dass sie den autofreien Sonntag nicht zusätzlich stemmen könne. Ein Verein oder privates Unternehmen müsste also die Rolle des Veranstalters übernehmen.

Die Meinungen im Bauausschuss fielen unterschiedlich aus. CDU und UBT sind skeptisch, ob alle Probleme bis zum 20. September zu lösen seien. CDU-Fraktionschef Udo Köhler meinte, dass die Zeit reichlich knapp wäre, um noch ein attraktives Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen. UBT-Sprecherin Christiane Probst schlug vor, den autofreien Sonntag auf nächstes Jahr zu verschieben und dann „von vorneherein alle Beteiligten – die City-Initiative, die Handwerksammer und so weiter – mit ins Boot zu nehmen“. Auch FDP-Chef Tobias Schneider warb für bessere Vorbereitung, denn: „Wir haben keinen Veranstalter, kein inhaltliches Konzept, keine Ahnung, welche Kosten insgesamt auf uns zukommen. Und wir wissen nicht, was mit den Touristenbussen, den Anliegern, den Parkhäusern ist.“