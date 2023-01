Bundeswehr : Auf welchem Weg Panzer-Transporter künftig auf den Trierer Grüneberg fahren

Die Wehrtechnische Dienststelle (WTD) 41 auf dem Trierer Grüneberg. Foto: Roland Morgen/Portaflug Föhren/Roland Morgen

Mertesdorf/Waldrach Für die Bahnunterführung im Aveler Tal oft zu breit, für die Brücke an den Kaiserthermen zu schwer: Die Bundeswehr sucht eine neue Zufahrt für ihre Schwersttransporte zur Erprobungsstelle auf dem Grüneberg – und ist fündig geworden.

Der Verbandsgemeinderat Ruwer hat einstimmig im Grundsatz beschlossen, ab 2024 einen zusätzlichen Tiefbauingenieur einzustellen. Die Fachkraft soll als „Projektsteuerer“ den Ausbau des Wirtschaftswegs Am Grüneberg planen und leiten. Der Wirtschaftsweg führt von der L 149 bei Mertesdorf an der evangelischen Kapelle und am Weingut von Schubert vorbei hinauf zur Wehrtechnischen Dienstelle (WTD) der Bundeswehr. Das Projekt liegt seit 2021 zwischen dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der BW sowie der Verbandsgemeinde (VG) Ruwer und der Ortsgemeinde Mertesdorf auf dem Verhandlungstisch.

Zu breit und zu schwer Der Grund ist, dass für überschwere Tiefladertransporte mit Raupenpanzern und sonstigen militärischen Technikkolossen eine sichere Verbindung von der A 602 zur Wehrtechnischen Dienststelle 41 (WTD) geschaffen werden muss. Bisher nehmen die olivgrünen Schwerlaster den Weg von der A 602 unter der Bahnunterführung Avelsbacher Straße/Im Aveler Tal. Doch diese Durchfahrt ist für die Transporte auch mit Ausnahmegenehmigung auf 4,05 Meter Fahrzeugbreite unter der Unterführung beschränkt. Für die Alternativstrecke über den Kreisverkehr an den Kaiserthermen und die Brücke Kohlenstraße gelte eine Maximalbelastung von „nur“ 40 Tonnen.

Neuer Weg über Mertesdorf Für die Bundeswehr entstand so wegen steigender Fahrzeugausmaße und -gewichte ein Problem. Als einzige Alternativstrecke nennt das Bundesamt für die Fahrt durch Trier folgende Route: A 602 – Verteilerkreis Nord – Löbstraße – Ruwerer Straße – Fischweg – L 149/Grünhaus – Am Grüneberg – WTD 41. Allerdings ist der Wirtschaftsweg Am Grüneberg, der zur Ortsgemeinde Mertesdorf gehört, für die Belastung derzeit ungeeignet. Er müsste für die Schwertransporte zunächst „ertüchtigt werden“, wie die Experten so einen Ausbau nennen. Laut Sitzungsvorlage sieht sich die Bundeswehr personell nicht in der Lage, den Ausbau selbst zu betreiben. Daher solle das Projekt als „Maßnahme der zivilen Infrastruktur von militärischem Interesse“ (Zimi) erfolgen.

Wie Bürgermeisterin Stephanie Nickels dazu erklärt, sei dieser Ausbau auch nicht Sache der VG, sondern der Ortsgemeinde Mertesdorf als bisheriger Baulastträgerin dieses Weges. Der Mertesdorfer Gemeinderat habe inzwischen dem Ausbauprojekt auf seiner Gemarkung im Grundsatz zugestimmt. Damit seien vom Rat aber einige Bedingungen verknüpft worden: Der Ortsgemeinde sollen durch die Maßnahme keine Kosten entstehen; dies gilt auch für die Anlieger. Nach Fertigstellung des Ausbaus obliege die Unterhaltung des Weges der Bundeswehr, was vertraglich zu regeln sei, so die Forderung der Mertesdorfer. Außerdem müsse die VG Ruwer bestätigen, dass sie die Projektsteuerung personell gewährleisten könne. Dazu nennt der Gemeinderat Mertesdorf noch weitere Bedingungen in Bezug auf Denkmalschutz und Bewirtschaftung der Weinbauflächen.

Info Die wichtigsten Eckdaten des Projekts Bereits im April 2021 hatte auf der Wehrtechnischen Dienstelle 41 eine Besprechung stattgefunden, an der neben den Behörden und den Trägern öffentlicher Belange auch die betroffenen Anlieger teilnahmen. Dabei wurden die Eckdaten des Projekts erörtert. So soll der Weg für Schwerlasttransporte mit maximal 120 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht hergerichtet werden. Die Spurbreite eines straßentauglichen Schwerlasttransporters entspricht den normalen LKW-Maßen, jedoch können auf den Transportern Fahrzeuge bis zu 4,5 Metern Breite befördert werden, was zu entsprechenden seitlichen Überhängen führt. Beim Ausbau muss der Weg in der Breite von vier Metern asphaltiert werden, wobei oberhalb der Fahrbahn wegen der Lastüberhänge ein Lichtraumprofil von 4,50 Metern sichergestellt sein muss.

Nickels: „Mit unserem Grundsatzbeschluss haben wir der Gemeinde Mertesdorf bestätigt, dass wir in der Lage sind, die Projektsteuerung zu gewährleisten. Das betrifft insbesondere die personelle Ausstattung der VG-Verwaltung.“ Natürlich sei das kein Projekt, das die Mertesdorfer organisatorisch, personell und technisch selbst stemmen können. Deshalb werde die VG diesen Part übernehmen müssen. Allerdings sei dies mit keinen Kosten für die VG verbunden.

Heute wirkt der Weg Am Grüneberg an der L 149-Einmündung bei Mertesdorf noch sehr ländlich. Nun soll er für maximal 120 Tonnen schwere Transporte der Bundeswehr ausgebaut werden. Foto: Knopp Friedhelm