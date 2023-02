Podcast: „Im Leben ni(s)cht!“ : Florian Zonker über seinen Rettungseinsatz in der Türkei: „Ich würde es immer wieder tun!“

Der Trierer Feuerwehrmann Florian Zonker im Rettungseinsatz in der Türkei: Mit insgesamt 38 Einsatzkräften und drei Rettungshunden war das Team von @fire in der türkischen Stadt Kahramanmaraş pausenlos mit der Suche und Rettung nach Verschütteten beschäftigt. Foto: @fire

Trier/Kahramanmaras Um 4:30 Uhr erreicht den Trierer Feuerwehrmann Florian Zonker der Anruf des @fire-Teams. Wenige Stunden später macht sich der Berufsfeuerwehrmann aus Waldrach auf den Weg ins Katastrophengebiet nach dem Erdbeben in der Türkei..

Erdbeben in der Türkei : Zwei Trierer im Einsatz: Wettlauf mit der Zeit - So retten die Helfer vor Ort Menschen aus Trümmern

Florian Zonker ist bei der Berufsfeuerwehr Trier verantwortlich für den Katastrophenschutz. Er war bereits 2020 nach dem Explosionsunglück in Beirut und nach dem Erdbeben in Haiti 2010 im Hilfseinsatz. Zu Hause ist er auch in der freiwilligen Feuerwehren in Waldrach aktiv.