Podcast „Im Leben nicht“ Craftprotz-Braumeister Nikola Weiler: Das Leben ist zu kurz für schlechtes Bier

Trier · Wer im Herzen Triers kreative Biere aus der ganzen Welt genießen will, den verschlägt es seit fünf Jahren in die Palaststraße. Doch was steckt hinter den nischigen Trends in der Brauereikunst, die vorbei an den Marktführern und fernab von acht Promille eine immer größere Fangemeinde anzuziehen scheint? Antworten gibt es im Trier-Podcast.

10.03.2024 , 15:40 Uhr

Foto: Christoph Jan Longen

Von Christoph Jan Longen