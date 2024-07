Podcast „Im Leben nicht“ Gravelbiker Andreas Stein: „Einfach machen!“ (Audio)

Die Tour ist wenige Minuten zuvor entstanden, mit Hilfe der Komoot-App. Und so entstehen die spontanen Fahrten. Ob in 24 Stunden nach De Haan an die belgische Küste oder nach München: "Fahrradfahren ist mein Leben und das schönste Gefühl ist es, an nichts denken zu müssen", freut sich der 44-jährige Trierer. Er weiß, dass seinem Körper immer ein bisschen mehr abverlangen kann und regelmäßig seine Grenzen austesten muss, um sich weiterzuentwickeln. Im ehrlichen Trierer Podcast gibt er Einblick, was beim Fahrradkauf zu beachten ist und welches Accessoire unbedingt dazugehört.