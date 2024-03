Podcast „Im Leben nicht“ Trierer Umzugsunternehmer Jonas Lehmann: „Egal wie reich, jeder hat was von Ikea“

Audio | Trier · Selten liegen Hoffnungen und Erinnerungen so nah beieinander wie beim Umzug. Vier- bis fünfmal wechseln Menschen in Deutschland im Schnitt ihre Adresse. Was macht unsere Region dabei so besonders? Und wie wirkt sich die Erweiterung der Fußgängerzone auf Umzugsunternehmen aus? Im Podcast „Im Leben nicht“ hat Christoph Jan Longen mit Jonas Lehmann von LS-Umzüge gesprochen.

30.03.2024 , 14:01 Uhr

Umzugsunternehmer Jonas Lehmann. Foto: Privat

Von Christoph Jan Longen