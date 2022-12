Verdacht auf Betrug : Praxis durchsucht - so laufen die Ermittlungen gegen Arzt aus Trier

Trier Einen Monat, nachdem Zivilfahnder Praxisräume in Trier durchsucht haben, geht die Staatsanwaltschaft von langen Ermittlungen aus. Was Abrechnungsbetrug die Allgemeinheit kostet, wie oft er vorkommt und was die Krankenkassen fordern.