Gewalt-Eskalation bei Routine-Einsatz : Nach Videobeweis: Polizeigewalt? Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Polizisten wegen Falschaussagen

Trier Der Prozess um einen gewalttätigen Zwischenfall bei einer Gartenparty hat eine überraschende Wendung genommen: Die Trierer Angeklagten sind freigesprochen worden. Stattdessen hat die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen mehrere Trierer Polizisten und einen Mitarbeiter des Ordnungsamts angekündigt.

Es sind ziemlich genau 36 Sekunden, in denen sich am 12. Juni 2021 ein friedlicher Sommerabend für die Trierer Familie P. und deren Freunde in ein Schreckensszenario verwandelt. Den Beweis für das laut Amtsrichterin Iris Scholten „übermäßig gewalttätige Einschreiten der Polizei“ liefert ein Video, aufgezeichnet von einer Überwachungskamera im weitläufigen Garten der Familie in der Herrmannstraße in Trier-Euren.