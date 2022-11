Stadt Trier legt sich fest : Jetzt also doch! Porta Nigra und Dom werden in der Weihnachtszeit beleuchtet

Trier Die Porta Nigra und der Dom werden in der Adventszeit bis Neujahr an den Wochenenden beleuchtet. Dazu macht die Stadt Trier von einer Ausnahmeregelung Gebrauch.

Auf Initiative der City-Initiative Trier sowie in Abstimmung mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe und dem Bistum Trier hat der Trierer Stadtvorstand entschieden, die Porta Nigra sowie den Dom als die zentralen Wahrzeichen der Stadt in der Adventszeit bis Neujahr an den Wochenenden zu beleuchten. „Weihnachten ist das Fest der Hoffnung und der Zuversicht. Gerade an Feiertagen spendet das Licht unserer Denkmäler eine positive Stimmung. In Abstimmung mit unseren Partnern haben wir eine Lösung gefunden, um einerseits weiterhin der Notwendigkeit nachzukommen, Energie einzusparen, und andererseits eine Beleuchtung unserer wichtigsten Baudenkmale an den Feiertagen zu ermöglichen“, sagt Kulturdezernent Markus Nöhl. Dabei mache man von einer möglichen Ausnahmeregelung Gebrauch. „Damit möchten wir im wahrsten Wortsinn an den Feiertagen einen kleinen Lichtblick in der Weihnachtszeit für die Triererinnen und Trier möglich machen.“