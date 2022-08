Energie : Stadtwerke Trier heben Strompreis zum 1. Oktober an

Stadtwerke Trier heben Strompreis zum 1. Oktober an

Trier Um rund 30 Prozent heben die Stadtwerke Trier ihre Strompreise an bei Verträgen, die nach dem 1. Oktober neu geschlossen werden. „Wir wissen, dass das viel ist“, sagte SWT-Vorstand Arndt Müller bei einem Pressegespräch am Mittwoch.

„Im bundesweiten Vergleich liegen wir mit dieser Erhöhung allerdings eher am unteren Ende. Teilweise haben Stromversorger ihre Preise um 70 Prozent angehoben.“

Die Stadtwerke haben mehr als 100.000 Stromkunden in der Region, davon etwa 80 Prozent in der Stadt Trier und 20 Prozent in den umliegenden Landkreisen. Bei über den 1. Oktober hinaus bestehenden Verträgen bleibt es bei den für den Vertragszeitraum vereinbarten Preisen.