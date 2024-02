Betriebsausflug mit Folgen Spielgeld wird ihm zum Verhängnis: Amtsgericht bestraft Saarburger

Das Gericht soll nun die Schuld von Markus G. klären, da dieser die Blüten herausgegeben haben soll. Auch er gibt an, den zweiten Schein nach dem Ausflug entsorgt zu haben. Wie also kam das Falschgeld in Umlauf, wenn alle Scheine entsorgt wurden? Diese Frage kann das Gericht nicht klären, obwohl einige Zeugen geladen sind – vorwiegend Arbeitskollegen, die dabei waren. Schnell wird klar: So richtig erinnern kann oder will sich anscheinend keiner von ihnen. Eine Teilnehmerin des Jungesellinnenabschieds kann nicht als Zeugin erscheinen, weil sie gerade ein Kind zur Welt gebracht hat.