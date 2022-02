Freizeit : Trotz schwierigem Start: Wie die Taucher des Trierer Post-Sportvereins seit 40 Jahren alle Hürden bewältigen

Tauchen hält fit und jung, sagen sich die PST-Tauchmitglieder (von links) Klaus Leukel, Hilde Leukel, Herbert Feilen und Peter Thimmel und tauchen "ab", wann immer es geht. Foto: Catherine Noyer

Trier Tauchen im Roten Meer, in Südfrankreich – oder ganz einfach in der Mosel: Vor etwas mehr als 40 Jahren ging die Tauchsportabteilung im Post-Sportverein (PST) an den Start. Für abenteuerlustige Menschen rund um Trier, die in tiefen Gewässern auf Erkundungstour gehen wollen, sind die PST-Taucher heute die erste Anlaufstelle.