Unwetter beim Altstadtfest Trotz Absage am Samstag: Public Viewing bekommt in Trier wohl zweite Chance

Preisfrage: Was haben Trier und Ludwigshafen gemeinsam – mal angesehen davon, dass es rheinland-pfälzische Großstädte sind? Sie waren am Samstagabend Anziehungspunkt für viele Fans der australischen Rockband AC/DC. Nicht. Angus Young & Co. höchstselbst live zu erleben, sondern sogenannte Tribute-Bands, die sich auf das legendäre Liedgut à la „Highwy to Hell“ spezialisiert haben und damit ebenfalls als Stimmungsgiganten profilieren. Aber sowohl in Ludwigshafen als auch in Trier schauten die Fans in die Röhre, weil – weitere Gemeinsamkeit – die Auftritte wegen sprichwörtlich höherer Gewalt wegen einer heran nahenden Unwetterfront gar nicht erst stattfanden. Beim Ludwigshafener Rheinuferfest wurde der Auftritt von We Salute You (aus Bingen) gecancelt, auf dem Trierer Hauptmarkt betroffen: Black/Rosie (Hannover, Wernigerode, Weimar), Europas wohl beste weibliche AC/DC-Coverband.