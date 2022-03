Stadtentwicklung : Quartier Ostallee: Hier soll bezahlbarer Wohnraum mit viel Lebensqualität entstehen

Der SWT-Standort an der Ostallee soll sich in den nächsten Jahren komplett verändern. Geplant ist ein neues Stadtquartier mit bezahlbarem Wohnraum. Foto: Portaflug Föhren

Trier Stadtwerke und Volksbank machen gemeinsame Sache und entwickeln ein nachhaltiges Vorzeige-Wohnquartier in Trier. Was in der Ostallee entstehen soll und warum die Planer vor großen Herausforderungen stehen.