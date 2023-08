Jubiläumsveranstaltung Triererinnen und Trierer feiern eine bewegte Erfolgsgeschichte

Wie schnell doch die Zeit vergeht: Bereits drei Dekaden queere Arbeit in der Mustorstraße haben Triers Stadtgeschichte mitgeprägt. Genau 30 Jahre sind vergangen seit den kleinen, damals noch rein schwulen Anfängen. Ein fest im Stadtleben verankertes queeres Zentrum wurde daraus – mit Einfluss weit über Trier hinaus. In diesen wechselhaften Jahren hat sich die Gesellschaft in einer Geschwindigkeit verändert, die in der Historie ihresgleichen sucht. Nicht nur technische Innovationen prägen den augenscheinlichen Fortschritt dieser Generation. Vor allem die kollektive geistige Entwicklung hat im Zuge von Protest (#Metoo oder #BlackLivesMatter), Sensibilisierung und dem Anspruch nach umfassender Gleichberechtigung überall auf der Welt neue Formen angenommen. Wo hier früher noch kleine Vereine und Bars standen, um einen „Safe Space“ zu gewährleisten, entstehen heute eng vernetzte und solidarisierte, einflussstarke queere Gemeinden. Sie wollen gemeinsam politisch mehr Toleranz erreichen, öffentliche Aufmerksamkeit und Verständnis für Themen wie Diskriminierung und Alltagsrassismus.