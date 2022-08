Verkehr : Bund fördert Radwege in Trier – welche Strecken mit dem Geld verbessert werden sollen

Trier-West/Trier-Zewen 600.000 Euro bekommt die Stadt Trier aus einem Förderprogramm des Bundes für Radwegbau. Wo das Geld ausgegeben werden soll.

Zurzeit durchziehen Wurzelschäden Teile des Moselradwegs in Trier-West und Zewen. Wer die Strecke kennt, weiß, wo er langsam fahren muss. Neulinge lernen diese Stellen unsanft kennen. Das soll sich jedoch bald ändern. Die Stadt Trier erhält jedenfalls Finanzhilfen des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMDV) in Höhe von rund 600.000 Euro. Das hat Daniela Schmitt, Landesverkehrsministerin in Rheinland-Pfalz, am Montag mitgeteilt.