Rutschige Angelegenheit Winterdienst auf Trierer Radwegen - Verwaltung überlegt sich seit einem Jahr neue Regeln

Für viele Trierer ist das Rad mehr als ein Freizeitgerät für warme Sommertage. Wochentags sind beispielsweise Hunderte Schüler unterwegs, um so zum Unterricht zu kommen. Nicht so am 17. und 18. Januar. Erst waren die Wege durch Eis spiegelglatt. Und dann schneite es selbst in der Trierer Tallage ausgiebig. So stark, dass die Räumdienste nicht nachkamen. Weder in Nebenstraßen noch auf wichtigen Radwegen war tagelang kein Räumfahrzeug zu sehen.