Großeinsatz Rauchwolken über Trier-West – B 51 ist von Löscharbeiten betroffen

Trier · Am Freitagmittag ging auf der Bitburger Straße in Trier ein Taxi in Flammen auf. Das Feuer breitete sich um das Auto herum aus. Die schwarzen Rauchwolken konnte man schon von weitem sehen.

16.06.2023, 15:17 Uhr

7 Bilder Auto brennt in der Bitburger Straße in Trier 7 Bilder Foto: Agentur SIKO