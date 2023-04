Betreiber sprechen von Schikane Razzien in vier Trierer Geschäften für CBD-Produkte

Kai Schmieder klingt resigniert am Telefon. Er ist der Inhaber des Südkiosks in Trier, eines von vier Geschäften, die Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch durchsucht haben. Sie alle verkaufen Produkte mit Cannabidiol (CBD), einem Wirkstoff, der bei Stress, Ängsten, Schmerzen und Schlaflosigkeit wirken soll. Gegen die Ladeninhaber besteht laut den Ermittlern der Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Schmieder und seine drei Kollegen urteilen vollkommen anders über die Sache. „Das ist Schikane“, sagt der Kioskbesitzer zum TV. Drogen habe er nie verkauft, nur Hanfprodukte, die nicht berauschend seien.