Wirtschaft : Regionaler Arbeitsmarkt erholt sich trotz Teil-Lockdown

Trier Geschlossene Restaurants, verstärkte Maskenpflicht: Auch wenn die Corona-Schutzmaßnahmen im November weiter verschärft wurden, so hat dies keinen Einfluss auf den regionalen Arbeitsmarkt.

So ist in der Region in den vergangenen vier Wochen die Zahl der Arbeitslosen um 428 auf 11.310 gesunken. Das sind 3,6 Prozent weniger als noch im Oktober. Die Quote liegt aktuell bei 3,9 Prozent (minus 0,1 Punkte). Allerdings lag die Vorjahresquote bei 3,1 Prozent.