1,5 Kilometer Schlagloch-Desaster Gefährliche Sickingenstraße in Trier – Reparaturarbeiten haben begonnen

Trier · Kaum eine Straße in Trier ist so marode und gefährlich wie die schnellste Verbindung zum Petrisberg. Das sieht auch die Stadt so – und lässt die Sickingenstraße reparieren. Was gemacht wird und wie die Busse umgeleitet werden.

25.03.2024 , 12:21 Uhr

Die Sickingenstraße ist vermutlich die schlechteste Straße in Trier. Die tiefsten Löcher sind aus Sicherheitsgründen mit Warnbaken abgesperrt. Foto: Rainer Neubert