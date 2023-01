Altstadt-Gastronomie Trier : „Papa Lu“: Drei Freunde und eine gute Seele

Eröffnen bald im ehemaligen Café Jänschke ihr Restaurant Papa Lu: die GeschäftsführerTaha Kudimi (links) und Mohamad Sato mit Larissa Obert. Foto: Roland Morgen

Trier In der Trierer Innenstadt gibt es demnächst etwas Neues: „Papa Lu“ zieht in die Räume der ehemaligen „Törtchenmanufaktur“.

Weder verwandt noch verschwägert: „Mama Loo“ kennt man vom gleichnamigen 1973er Hit der Les Humphries Singer (mit Jürgen Drews). Aber „Papa Lu“? Den findet man bisher nur auf Plakaten in Schaufenstern und an der Eingangstür des ehemaligen Café Jänschke in der Trierer Jakobstraße und bei Instagram mit aktuell mehr als 400 Followern. Tendenz: stark steigend.

„Burger, Wraps & Salate“ – viel mehr verraten weder der analoge noch digitale Auftritt von „Papa Lu“. Aber das soll sich bald ändern. „Stimmt. Wir wollen erst mal Neugier wecken“, lacht Mohamad Sato (31), der gemeinsam mit Taha Kudimi (27) hinter dem mysteriösen „Papa“ steckt. Klar, dass es sich dabei um ein Restaurant handelt. „Aber es wird ein ganz besonderes“, kündigt das Geschäftsführer-Duo an.

Eigentlich handelt es sich um ein Trio, denn Larissa Obert (34) gehört auch noch dazu. Sie ist zwar nicht als Unternehmerin mit von der Partie, sondern vorrangig für die Werbung zuständig. Ideell hat aber auch sie großen Anteil.

Die Vorgeschichte in Kurzform: Das Trio kennt sich seit vielen Jahren, ist gut befreundet und hat ein gemeinsames Faible: „Wir sind alle kulinarische Genießer.“ Stets offen für neue Genüsse. Und beseelt davon, „nicht nur etwas Neues auszuprobieren, sondern auch selbst etwas Neues zu machen und dabei all unsere Erfahrungen und unser Wissen mit einzubringen.“ Das Resultat wird Papa Lu sein.

Trier: Neues Restaurant: Das suchen Gäste vergeblich auf Papa Lus Speisekarte

Aber was bitteschön ist etwa an Burgern neu? „Wir bieten ausschließlich Chickenburger an. Auch unsere nicht-vegetarischen Baguettes und Wraps gibt nur mit Hähnchenfleisch“. Also kein Schweine- und kein Rindfleisch – außerdem kein Alkohol: „Bei uns gibt es Softdrinks, Wasser und hausgemachten Eistee.“

Die Beilagen zu den Speisen: „Frisch und möglichst regional“, dazu Falafel und Hummus aus Eigenproduktion. Den Praxistest haben die Newcomer bereits bestanden. Ihre Eigenkreationen haben sie bei Gemeindefesten der evangelischen Kirche Trier angeboten – „mit großem Erfolg und zur allgemeinen Zufriedenheit“, wie sie stolz betonen.

Dass sie ausgerechnet im früheren Café Jänschke in der Jakobstraße ganz nah am Hauptmarkt, eine „Traumlocation“ gefunden haben, ist ein „positiver Nebeneffekt von Corona“. Eigentlich hätte Papa Lu schon vor gut zwei Jahren an den Start gehen sollen, möglicherweise in der Neustraße. Doch die Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen und Unsicherheiten durchkreuzten das Vorhaben. Und nach der Schließung der Törtchenmanufaktur als bislang letztem Mieter waren die Räumlichkeiten des traditionsreichen einstigen Jänschke Café & Konditorei zu haben: „Für uns ein großes Glück. Die ehemalige Backstube ist wie geschaffen für unsere Zubereitung.“

Vor der Eröffnung muss allerdings noch umgebaut („Unsere Anträge liegen dem Bauamt zur Prüfung vor“) und dann eingerichtet werden. Möglichst noch in diesem Quartal soll das Selbstbedienungs-Restaurant mit 30 Plätzen (plus in der Sommersaison rund zwölf vor der Tür) und einem Raum für geschlossene Gesellschaften öffnen. Das Angebot zielt neben dem Vor-Ort-Verzehr auf Laufkundschaft: „Wir verstehen uns als kleines, feines Fastfood-Restaurant. Alles gibt es auch zum Mitnehmen.“

Und was hat es mit dem Namen auf sich? Der ist angelehnt an eine Figur, die aus dem Ort in Syrien kommt, in dem Mohamad Sato und Taha Kudimi aufgewachsen sind: „Unser Papa Lu war immer für jeden da. Ein Inbegriff von Vertrauenswürdigkeit, Geborgenheit und Hilfsbereitschaft. So soll es auch mit unserem Restaurant sein. Hier soll jeder vorbeikommen und sich wohl fühlen können.“

In ihrer Wahlheimat Trier sind die künftigen Restaurantbetreiber längst feste Größen. Sato hat an der Hochschule Medizintechnik studiert und ist heute Prozessoptimierungs-Spezialist. Nebenher jobbte er dreieinhalb Jahre in der Weinstube Kesselstatt.