Pandemie : Theater, Kinos, Museen: Diese Corona-Regeln gelten aktuell bei Besuchen in der Region Trier

Lange hat die Corona-Pandemie die Kulturwelt gegängelt. Mit den Lockerungen vom 3. April könnte es in Kinos, Theatern und Museen wieder voller werden.(Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Fredrik Von Erichsen

Trier Seit Sonntag prägen weitgehende Corona-Lockerungen das Leben der Menschen in Rheinland-Pfalz. Sind damit Maskenpflicht und Testnachweis auch in Museen, Kinos und Theater weggefallen? Ein Überblick, was aktuell in der Region gilt.

Die Kinos, Museen und Theater blicken auf zwei Jahre Corona-Pandemie zurück. Nach zahlreichen Verschärfungen und Lockerungen fielen am Sonntag, 3. April, in vielen öffentlichen Bereichen die meisten Regeln in Rheinland-Pfalz weg. Übrig bleiben sogenannte Basisschutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht in Kliniken, Arztpraxen, Pflegeheimen oder im öffentlichen Nahverkehr.

Grundsätzlich sind damit auch Kinos, Museen oder Theater von sämtlichen Corona-Einschränkungen befreit. Es gibt aber Kulturhäuser, die weiterhin an der Maskenpflicht festhalten. Andere begegnen ihren Besuchern lediglich mit Empfehlungen zum Selbstschutz.

Das Theater Trier stellt auf seiner Internetseite klar: Besucher des Theaters sind seit Sonntag nicht mehr durch die 3G-Regeln eingeschränkt. Bedeutet: Impfnachweise und negative Tests fallen weg. Der Zugang zu den Vorstellungen ist wieder allen möglich. Eine Maske könne weiterhin freiwillig getragen werden. So auch die Empfehlung: „Wir bitten Sie, Ihre Maske auf allen Wegen im Theater zu tragen und empfehlen Ihnen, Ihre Maske auch am Sitzplatz anzubehalten.“

Museen in der Region Trier – teils mit, teils ohne Maske

Auch die Museen sind seit dem 3. April nicht mehr an die 3G-Regeln gebunden, da sie in der aktuellen Corona-Verordnung des Landes nicht mehr unter die Bereiche fallen, für die Corona-Einschränkungen fortbestehen. Ein kurzer Blick auf einige Museen in der Region zeigt aber, dass die Häuser aktuell noch unterschiedlich mit der neuen Freiheit umgehen – zumindest, was das Maskentragen angeht.

Im Trierer Landesmuseum, das unter dem Dach der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) steht, müssen Besucher auch nach den aktuellen Lockerungen weiterhin Masken in den Innen- und Wartebereichen tragen (FFP2 oder medizinische Maske). Das ergibt ein kurzer Anruf im Museum. Besucher müssten aber keine Tests oder Impfnachweise mehr vorlegen, heißt es. Auch die Besucherzahl innerhalb eines Raumes sei nicht mehr begrenzt. Denselben Weg in Sachen Maskenpflicht geht das Trierer Karl-Marx-Haus: Auch dort sollen Besucher laut Internetseite weiterhin eine Maske tragen.

Anders im Trierer Stadtmuseum Simeonstift. Auf seiner Internetseite weist das Museum darauf hin, dass sämtliche Einschränkungen durch 3G wegfallen. Besucher müssen ihren Besuch nicht mehr anmelden, auch auf Maske darf verzichtet werden. Aber: „Aufgrund der weiterhin hohen Ansteckungsgefahr bitten wir jedoch um das freiwillige Tragen medizinischer Masken“.

Maskenpflicht und sonstige Corona-Regeln: Wie handhaben es die Häuser außerhalb Triers?

Ein kurzer Anruf im Mittelmosel-Museum in Traben-Trarbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) klärt auf: Derzeit sei das Museum wieder frei und ohne Kontrolle des Impf- oder Genesenenstatus besuchbar. Auch die Maskenpflicht sei Vergangenheit. Besucher könnten die Maske natürlich weiterhin freiwillig tragen. Am Sonntag etwa hätten die meisten Besucher noch auf eine Maske zurückgegriffen, mittlerweile verzichten sie vermehrt darauf.

Auch im Kulturzentrum Archäologiepark Belginum in Morbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) finden keine Zutrittskontrollen mehr statt. Hier bleibt ebenfalls nur die Empfehlung, dass eine Maske weiterhin angeraten sei.

Das Kreismuseum in Bitburg verzichtet ebenfalls auf eine Maskenpflicht, wie Museumspädagogin Laura Edelhoff am Telefon erklärt. Der Andrang sei gerade unter der Woche überschaubar, da könne das Museum einen sicheren Mindestabstand ohne Maske gut sicherstellen.

Kinos ohne Maskenpflicht – freie Sitze sollen hygienischen Mindestabstand sichern

Wer seinen Abend im Kino abrunden will, kann seit Sonntag ebenfalls mehr Freiheit erwarten: Das Broadway in Trier weist auf seiner Internetseite darauf hin, dass die Corona-Beschränkungen für Kinos seit Sonntag weggefallen sind. Es empfiehlt seinen Gästen aber auch weiterhin, zumindest bis zum Sitzplatz die Maske aufzubehalten. Zwischen den Plätzen soll es auch weiterhin freie Sitze geben, damit der hygienische Wohlfühlabstand gesichert bleibt.

Auch im Kinopalast in Wittlich gibt es seit Sonntag keine Maskenpflicht mehr. Impfnachweise werden ebenfalls nicht kontrolliert, wie es auf der Internetseite des Kinobetreibers heißt. Ein freier Sitzplatz zwischen den Besuchern soll ebenfalls weiterhin einen Mindestabstand sicherstellen. Gleiches gilt für den Kinopalast in Daun, der demselben Betreiber gehört.