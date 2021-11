Termin verschiebt sich : Warum der Römerbrückenkreisel in Trier doch nicht nächste Woche freigegeben wird

Foto: Joshua Konrad

Trier Eigentlich sollte der neue Kreisverkehr an der Römerbrücke in Trier am 12. November eröffnet werden. Warum daraus jetzt nix wird und was das für Autofahrer bedeutet.