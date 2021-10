Verkehr : Endspurt mit Vollsperrung an der Römerbrücke: Wie die Umleitung ins Trier Stadtzentrum verläuft

Endspurt mit Vollsperrung an der Römerbrücke: Wie die Umleitung ins Trier Stadtzentrum verläuft

Interaktiv Trier Seit über einem Jahr ist der Bau des Römerkreisels in Trier-West schon im Gang. Ab nächster Woche gehen die Arbeiten in die finale Phase. Somit könnte das Projekt früher als geplant fertig werden.

Ende Juli dieses Jahres wollte sich der städtische Projektleiter von StadtRaum Trier, Karl-Alois Romberg, noch „nicht so weit aus dem Fenster hängen“, was den Termin für das Ende der Bauarbeiten am westlichen Römerbrückenkopf betrifft. Jetzt teilt die Stadt mit: „Ziel ist es, den Kreisverkehrsplatz spätestens bis Ende November für den Verkehr freizugeben.“