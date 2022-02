Ukraine : Mehr als 100 Menschen bei ökumenischem Friedensgebet in Trier - Dreyer unter den Teilnehmern

Trier An diesem Samstag fand das erste von zwei geplanten Friedensgebeten für die Ukraine statt. Die Teilnehmer versammelten sich im Trierer Dom.

An einem ökumenischen Friedensgebet für die Ukraine haben am Samstag in Trier mehr als 100 Menschen teilgenommen. Darunter waren nach Angaben des Bistums auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ihr Mann Klaus Jensen (beide SPD), früher Oberbürgermeister von Trier. Die Katholikin Dreyer hatte bereits am Freitag in Mainz an einem ökumenischen Friedensgebet für die von Russland angegriffene Ukraine teilgenommen. Ein Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen habe das Gebet im Trierer Dom gestaltet, darunter auch Bischof Stephan Ackermann.