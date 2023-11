Volksfreund-Serie „Rettet die Innenstadt!“ Wohnung gesucht? In der Trierer Innenstadt stehen rund 250 leer

In der Trierer Innenstadt stehen – von Paulin- bis Saarstraße – mehr als 100 Läden leer. Die Geschäfte ohne Mieter sind allerdings nicht das einzige brachliegende Kapital der City: Insbesondere in den Top-Lagen der Fußgängerzone sind in den oberen Etagen der Geschäftshäuser etliche Flächen ungenutzt, darunter auch viele Wohnungen. Dabei ist in Trier nichts so knapp wie Wohnraum.