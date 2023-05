Solarpark auf der Kenner Sang Plötzlich endet der Wanderweg am Bauzaun

Ru-Ei 1 und Ru-Ei 2 heißen die Rundwanderwege, die von Ruwer-Eitelsbach zur gut 120 Meter höher gelegenen Kenner Sang und zurück führen. Laut Infotafeln sind sie jeweils sechs Kilometer lang, und wie der rege Betrieb unterwegs zeigt, auch sehr beliebt. Also ganz im Sinne der Bürgerinitiative Naherholung Ruwer, die die 2011 angelegten Wege kontrolliert und in Schuss hält. Nicht im Sinne der BI: Seit gut einem halben Jahr endet Ru-Ei 2 abrupt an einem Bauzaun des frisch erweiterten Solarkraftwerks Kenn der Stadtwerke Trier (siehe Info). Auch Marion Rinke, die gerne und oft mit ihrem Labrador Kenzo aus dem Ruwertal kommend auf der Kenner Sang unterwegs ist, ärgert sich: „Laut Schild ist die Sperrung vorübergehend, und eine Strecke für die empfohlene ,Umgehung’ gibt es nicht. Seit Monaten passiert dort oben einfach nichts“, klagt die 54-Jährige