Schlaglöcher adé Gute Neuigkeit: Eine der schlimmsten Rumpelpisten in Trier wird saniert

Vor gut einem Jahr ist die Freude groß gewesen. Im Frühjahr 2023 kündigte die Stadtverwaltung Trier an, dass die Ruwerer Straße im gleichnamigen Stadtteil saniert wird. Doch nicht der vollkommen marode Abschnitt zwischen dem Hotel zur Post und der Ruwerbrücke wurde damals in Ordnung gebracht. Sondern nur der marode Abschnitt zwischen dem früheren Bahnübergang Am Grüneberg und der Ruwerer Straße 2. Nun gibt es Neuigkeiten. Nach der Sanierung der Sickingenstraße und der Bonner Straße ist nun die Ruwerer Straße in der Ortsmitte an der Reihe. Die Bauarbeiten beginnen am kommenden Montag, 13. Mai.