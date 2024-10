Deutsche Bahn An diesen Tagen kommt es zwischen Trier und Saarbrücken zu Zugausfällen

Darüber hinaus kommt es am 6., 14. bis 16. und 20. Oktober in den Nachtstunden, zwischen 0 und 5 Uhr, zu vereinzelten Ausfällen des RE 1 sowie der RB 70/71 auf verschiedenen Streckenabschnitten zwischen Mettlach und Saarlouis. Die Änderungen der Fahrzeiten sind, einschließlich der Fahrzeiten der Ersatzbusse, laut Pressemitteilung bereits in die Reiseauskunft eingearbeitet worden.