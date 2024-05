Die Lage in Trier-Saarburg Aufräumen und neues Bangen nach der Flut

Eine solche Großeinsatzlage hat die Region selten erlebt. Vor allem an der Saar und im Einzugsgebiet der Ruwer schüttete es ab Freitagnachmittag ohne Unterlass. Katastrophenalarm wurde unter anderem in Saarburg, Schoden und Wiltingen gegeben. Dort mussten zahlreiche Menschen vor den Fluten der Bäche und der Saar in Sicherheit gebracht werden. Am schlimmsten erwischte es allerdings das 400-Seelen-Dorf Riveris. Dort wurden an einer privaten Messstation innerhalb von 19 Stunden 125,3 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. In Osburg wurde dieser Wert sogar noch deutlich übertroffen. Jörg Peter Steinmetz notierte an seiner Messstation sogar 136,7 Liter pro Quadratmeter.