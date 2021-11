Statistik : 171 Neuinfektionen in Trier und dem Landkreis

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Freitag 171 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden – 121 aus dem Landkreis Trier-Saarburg und 50 aus der Stadt Trier. Somit beträgt die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen 10 465 (4020 in der Stadt Trier und 6445 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die tatsächliche Zahl dürfte laut Gesundheitsamt höher liegen. Der Meldeverzug sei noch nicht abgearbeitet. Die Zahl der aktuell Infizierten beläuft sich nach den vorliegenden Zahlen auf 1041 – 128 mehr als am Donnerstag. Diese verteilen sich wie folgt: 316 in der Stadt Trier und 725 aus dem Landkreis. 25 Patienten aus Trier und dem Kreis werden aktuell stationär behandelt – acht weniger als am Donnerstag. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) gibt den Wert der Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz für Freitag mit 4,01 (Vortag: 3,72) an. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen wird vom LUA am Freitag wie folgt angegeben: Stadt Trier 158,1; Landkreis 233,2.