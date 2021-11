Analyse : Freie Wähler Trier-Saarburg: Die Zeichen stehen auf Konfrontation

Bei der Bundestagswahl ist die Partei Freie Wähler zwar angetreten. Sie hat aber, anders als auf Landesebene, den Sprung ins Parlament nicht geschafft. Im Trier-Saarburger Kreisverband gibt es Überlegungen, bei den Kommunalwahlen auf Kreisebene anzutreten. Foto: TV/Harald Jansen

Freie Wähler auf der einen und Freie Wählergruppe auf der anderen Seite. Nachdem es anfangs so aussah, als ob es auf eine Zusammenarbeit der beiden Gruppen im Kreis Trier-Saarburg hinauslaufen könnte, stehen nun die Zeichen auf Konfrontation. Warum ist das so? Und warum gibt es in der Stadt Trier nicht ähnlichen Zwist zwischen der Partei der Freien und der regionalen Freien-Gruppierung?