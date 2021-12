Luxushäuser : Von Granitboden bis zu eigenem Hallenbad: Diese Top-Immobilien gibt es im Kreis Trier-Saarburg

Trier-Saarburg Ein Haus mit Koiteich, ein Edel-Bungalow mit eigenem Schwimmbad oder ein Luxuslandhaus für 1,4 Millionen Euro. Im Kreis Trier-Saarburg gibt es einige Top-Immobilien. Wir geben einen Überblick.

Stadtvilla in Tawern für 1,1 Millionen Euro

Wer es klimafreundlich mag, findet am Ortsrand in Tawern ein sogenanntes Niedrigenergiehaus . Beworben wird das Haus als „exklusive Stadtvilla“, die für einen Quadratmeterpreis von 5473 Euro zu haben ist. Der Wohnbereich liegt bei 201 Quadratmeter. Gesamtkosten: 1,1 Millionen Euro. Dafür bekommt der potentielle Käufer Fußböden aus Granit und Solnhofer Kalkstein. Das 934 Quadratmeter große Grundstück bietet zudem eine Swimmingpool und eine Sonnenterrasse.

Grundstein 1880 gelegt: Haus in Saarburg

Wer alte Gemäuer, hohe Decken und Holzdielen mag, findet in der Saarburger Alt-Innenstadt derzeit ein eher kleineres Haus für 355.000 Euro mit Blick auf die Leuk . Der Grundstein des Hauses wurde im Jahr 1880 gelegt. Die Wohnfläche beträgt 168 Quadratmeter und erstreckt sich über vier Etagen. Das Erdgeschoss bezieht derzeit ein Einzelhändler. Ein separater Eingang führt in den privaten Wohnbereich. Laut Anzeige ließe sich das Dachgeschoss als Künstleratelier nutzen. Der Quadratmeterpreis bei 2113 Euro.

Haus mit großer Dachterrasse in Konz

Ein Haus in Konz für 950.000 Euro bietet eine große Dachterrasse mit Blick auf die umliegenden Gärten . Das Innere dagegen zieren Stuckornamente und dunkler Marmorboden. Wohnen tut man in dem Haus auf 190 Quadratmeter. Eine der beiden Terrassen befindet sich mitten auf dem Dach. Der Quadratmeterpreis liegt bei 5000 Euro.

Luxuslandhaus in Trier-Land für 1,39 Millionen Euro

Etwas luxuriöser geht es in Newel zu. Dort steht ein Luxuslandhaus für 1,39 Millionen Euro zum Kauf. Der repräsentative Bau verschafft durch Sand- und Natursteine und mediterrane Pflanzen entspannte Urlaubs-Atmosphäre. Wohnen kann ein möglicher Käufer dort auf 425 Quadratmetern. Laut Anzeige ist das Haus saniert und in den letzten Jahren mit separatem Schwimmbad, einem Saunahaus mit Ruheraum und einem Wintergarten eingerichtet. Das Grundstück erstreckt sich über 2300 Quadratmeter.

Ebenfalls in Newel ist eine Bungalow-Villa im Stile eines Atriums im Angebot. Kaufpreis: 1,2 Millionen Euro. Bei einer Wohnfläche von 475 Quadratmetern ergibt das einen Quadratmeterpreis von 2631 Euro. Der Wellnessbereich ist 90 Quadratmeter groß. Das 4650 Quadratmeter große Grundstück eignet sich laut Anzeige auch als Bauland : So ließen sich circa 3300 Quadratmeter des Grundstücks für einen Neubau abtrennen, eine dafür nötige Bauvoranfrage liege bereits vor.

Haus mit Hallenbad und Weinkeller in Damflos (Hermeskeil)

Ein Haus in Damflos wirbt mit einem 124 Quadratmeter großen Wellnessbereich in naturnaher Umgebung. So sei das Haus sowohl für Naturliebhaber als auch für Sportler interessant. Der Ostflügel des Hauses enthält ein Hallenbad mit der Größe von 9 mal 6 Metern. Dort herrscht antiker Badeflair dank alter Skulpturen am Beckenrand. Das Grundstück ist insgesamt 2300 Quadratmeter groß Baujahr: 1929, Preis: 459.900 Euro.